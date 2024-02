Derf prende traficante e fecha boca de fumo no Jardim Guanabara

Um traficante foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), durante cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, no bairro Jardim Guanabara, nesta quinta-feira (8), em Rondonópolis-MT. Os policiais fecharam uma boca de fumo.

Conforme informações, o homem já era monitorado pela equipe da DERF há aproximadamente um mês.

Durante as buscas foi encontrado no quarto do suspeito 20 porções de cocaína, porção de maconha e objetos destinados a pesagem, embalagem e separação de drogas.

O indivíduo já possui passagens por tráfico e foi novamente autuado em flagrante delito pelo crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06.