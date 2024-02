Detran orienta motociclistas a redobrarem cuidados durante o período de chuvas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) orienta os motociclistas a redobrarem a atenção, durante o período de chuvas constantes. A pista molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias e aumentam os riscos de acidentes no trânsito.

A pista molhada apresenta desafios que exigem adaptação da pilotagem e atenção aos perigos, conforme a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida. “É importante que os motociclistas reduzam a velocidade e mantenham maior distância do veículo da frente para casos de frenagem mais bruscas. Além das vias ficarem alagadas, as poças d’águas escondem buracos que podem ocasionar sinistros de trânsito”, ressaltou.

É fundamental utilizar os equipamentos de segurança adequados para se proteger da chuva e do frio. Jaqueta e calça impermeáveis, capacete com viseira antiembaçante, luvas e botas impermeáveis melhoram a segurança e o conforto do piloto.

Pilotar uma moto na chuva exige atenção redobrada e cuidados específicos para garantir a segurança do motociclista. Reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e evitar frenagens bruscas são medidas essenciais para evitar sinistros. Se locomover com segurança, ficar atento às poças d’água e às faixas de pedestres, e utilizar o farol baixo e luzes de posição, que aumentam a visibilidade do piloto, mesmo durante o dia contribuem para a segurança.

A manutenção da moto é fundamental para garantir o bom funcionamento dos freios, pneus e sistema elétrico em dias chuvosos.

Planejar o trajeto antes de sair para pilotar é importante para evitar os horários de pico, escolher rotas conhecidas e ficar atento às condições climáticas. Em caso de chuva forte, o ideal é parar em local seguro e esperar a chuva passar.

Gresiella Almeida destacou ainda que o bom estado dos pneus também é um fator importante. Eles devem estar calibrados e em boas condições de circulação para garantir maior estabilidade do veículo.