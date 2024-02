Dois são presos em flagrante com armas de fogo e materiais furtados de empresa

Dois envolvidos no furto a uma empresa de equipamentos em Rondonópolis foram presos, na segunda-feira (5), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. No domingo (4) à noite foi registrado um furto na empresa de locação de equipamento, no Jardim Mato Grosso, e os criminosos usaram um veículo Celta para transportar os materiais.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, a equipe da Derf identificou um dos suspeitos, com diversas passagens por crimes patrimoniais e em diligências no bairro Alfredo de Castro, os investigadores localizaram o homem de 27 anos. Confrontado com as imagens das câmeras, ele assumiu a participação e informou que os produtos tinham sido levados até o bairro por ele e recebeu a quantia de R$ 750 pelo serviço mas que não sabia o paradeiro dos equipamentos.

Em novas diligências para localizar o veículo e os equipamentos furtados, os policiais encontraram um compactador de solo e outros materiais levados da empresa, em um terreno, próximo a uma loja de conveniência. A equipe da Derf continuou procurando pelo dono do local e enquanto estavam nas imediações, o dono da casa, um homem de 36 anos, chegou questionando o que os policiais faziam no local. Questionado sobre os materiais furtados encontrados no terreno, ele continuou alterado e não acatou as ordens, sendo necessário que fosse algemado.

Os policiais perguntaram se na casa havia outros produtos ilícitos, o suspeito disse que tinha armas, mas alegou que tinha os registros. Foram localizadas uma pistola calibre 9 mm, um rifle de calibre 22 e um revólver calibre 22. No quarto do dono da casa foi apreendida uma televisão, furtada no mês de dezembro.

Os suspeitos foram conduzidos à Derf, junto com os materiais recuperados, entre eles equipamentos como compactadores de solo, compressor de ar e esmerilhadeira.