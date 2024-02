Dupla armada com facas é detida após roubar bicicletas em Rondonópolis

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido pela Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (1), no Centro, em Rondonópolis-MT. Eles são suspeitos de roubar bicicletas na cidade. Os indivíduos usavam facas para ameaçar as vítimas.

Uma das vítimas disse para a PM que foi abordada e ameaçada pelos suspeitos na avenida Cuiabá. Eles anunciaram o roubo e levaram da vítima uma bicicleta de cor preta com adesivos verdes.

De posse das informações e das características dos suspeitos, a guarnição passou a realizar rondas no intuito de localizar os autores do roubo.

Durante patrulhamento, a PM recebeu a informação de que momentos antes do roubo na avenida Cuiabá, outra pessoa havia sido roubada na avenida Bandeirantes, próximo ao cruzamento com a rua Francisco Félix, onde também foi levada uma bicicleta de cor preta com adesivos laranja bem como pertences pessoais da vítima.

A Polícia constatou que a forma de ação dos suspeitos foi semelhante nos dois roubos, onde os autores foram violentos com as vítimas fazendo uso de arma branca para intimidá-las.

Durante as diligências, os policiais encontraram os dois suspeitos rua Poxoréo com as bicicletas roubadas. A dupla foi detida em flagrante no momento em que tentavam roubar outra bicicleta.

Diante dos fatos, as bicicletas foram recuperadas e os dois indivíduos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.