Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa em zona rural

Dois homens foram presos na última quinta-feira (01) por porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, na zona rural do município de Sinop-MT. Com eles, policiais militares do 11º Batalhão apreenderam um revólver 38, seis munições, sendo uma deflagrada e um veículo VW Gol.

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) foram acionados para se deslocar até a Estrada Lucila, após denúncia de que dois homens, em atitude suspeita, estavam circulando pelas propriedades rurais na região.

Os militares saíram em buscas pelo local e identificaram os suspeitos, que tentaram fugir em alta velocidade, após perceberem aproximação dos policiais. O condutor do Gol realizou manobras perigosas, a fim de tentar despistar a polícia e foi detido, em seguida.

Momento antes da abordagem, os suspeitos quebraram dois aparelhos celulares. Com o homem que estava no banco do passageiro, os policiais apreenderam uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com seis munições, sendo que uma já deflagrada.

A dupla possui várias passagens criminais no município. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia.