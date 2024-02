Durante reunião, Paulo José relembra trajetória como gestor

O pré-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB, Paulo José Correia, relembrou a sua trajetória como gestor público em uma reunião realizada nesta quarta-feira (7), no bairro Granville. Após assumir a Habitação, Paulo José, foi escolhido conselheiro Nacional das Cidades Pelo Poder Público, onde representou Mato Grosso e atuou durante a criação da Lei de n° 11.977 do maior programa Habitacional da história do país, o Minha Casa, Minha Vida, lançado em 2009.

Depois disso, Paulo José conseguiu articular através de projetos a vinda do programa federal para Rondonópolis, sendo que o primeiro bairro a ser construído através do Minha Casa, Minha Vida, na cidade, foi o Dom Osório.

“Tenho uma ligação muito forte com essa questão habitacional, porque fiz parte da história de Rondonópolis e também do país. Assumi um pequeno departamento que se transformou na Secretaria de Habitação e com isso fomos ganhando força para chegar onde estamos hoje, que é ter em Rondonópolis o maior conjunto habitacional do centro-oeste”, afirmou.

Para Paulo José foram anos de trabalho duro, mas de um resultado incrível. “Conseguimos construir 40 bairros e mais de 30 mil casas para as famílias, isso representa uma média de alcance de 120 mil pessoas beneficiadas em Rondonópolis. É uma sensação indescritível ver o impacto positivo que isso teve na vida das pessoas. Eu acredito que como eu tive lá atrás o desejo de ter a minha casa, essas pessoas realizaram o sonho delas, receber a chave da casa própria”, disse emocionado Paulo José.