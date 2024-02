Em reunião com prefeito e Paulo José, governador garante convênio para Rondonópolis

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, que está a frente das articulações com o Governo do Estado para firmar convênios, avaliou a reunião ocorrida nesta quarta-feira (31), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, como muito positiva para Rondonópolis, já que o governador Mauro Mendes garantiu a continuidade da parceria com o município. Além de Paulo José e do governador, o encontro contou com a presença do prefeito José Carlos do Pátio, do senador Wellington Fagundes e do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

O convênio tratado na reunião é sobre as obras de pavimentação no bairro Sagrada Família e do Distrito Augusto Bortoli Razia e a duplicação do Anel Viário, um investimento que chega a R$127 milhões. Valor este que contará com emenda parlamentar, verba do governo do Estado e recurso próprio.

No encontro, o governador falou sobre o seu compromisso em fortalecer parcerias com o município e que pretende dar continuidade aos projetos. “Vamos continuar trabalhando juntos com a prefeitura. Temos várias parcerias em que governo e município entram juntos com recursos para investir e isso tem dado certo”, disse o governador.

Paulo José agradeceu ao governador pela recepção. “Em breve teremos novidades sobre os resultados definitivos desses projetos, com a presença do governador em Rondonópolis para o lançamento”, disse.