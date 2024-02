‘Enem dos concursos’ tem mais de 2,1 milhões de inscrições confirmadas

Mais de 2,1 milhões de candidatos tiveram as inscrições confirmadas no Concurso Nacional Unificado até a manhã desta segunda-feira (19), informou o governo federal. O número, somatório dos candidatos isentos e dos inscritos que já tiveram o pagamento aprovado, é uma parcial das compensações bancárias realizadas no fim de semana, após o término do prazo para pagamento da Guia de Recolhimento da União.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, esta já é a maior seleção pública da história do país.

Até o fim de semana, o número de inscritos que pagaram a taxa era de 1,5 milhão, mas a compensação bancária dos boletos pagos até sexta-feira (16) pode durar dois dias úteis.

Após a compensação bancária final dos pagamentos, a pasta vai divulgar, entre outros dados, o balanço final de inscrições confirmadas e o número total de inscritos por cada bloco temático. O anúncio será feito nesta semana pela ministra Esther Dweck.

Ao todo, o “Enem dos concursos” teve mais de 2,65 milhões de inscritos. Os candidatos poderão verificar os dados finais da inscrição em 29 de fevereiro, no site da Cesgranrio, banca organizadora do concurso e por onde são realizadas as inscrições, com o uso da conta Gov.br.

Os candidatos disputarão 6.640 vagas com salários de até R$ 22,9 mil, distribuídas entre 21 órgãos federais. As provas serão aplicadas em 220 cidades de todos os estados e no Distrito Federal, em 5 de maio.

A previsão é que em 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. Em 30 de julho deve sair a classificação dos aprovados.

O maior salário inicial é de R$ 22.921,71, para o cargo de auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Já a remuneração mais baixa é para a vaga de técnico em informações geográficas e estatísticas, que tem salário inicial de R$ 4.008,24.

Veja o cronograma:

• Inscrições: 19/1/2024 a 9/2/2024

• Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

• Divulgação dos cartões de confirmação: 29/4/2024

• Aplicação das provas: 5/5/2024

• Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

• Divulgação final dos resultados: 30/7/2024

• Início da convocação para posse e cursos de formação: 5/8/2024