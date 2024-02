ESF Jambrapi está em fase de conclusão das obras

Falta pouco para os moradores do jardim Brasília e região comemorarem a nova unidade de Estratégia de Saúde da Família Jambrapi que está sendo construída pela Prefeitura. O investimento vai trazer aos usuários muito mais conforto e qualidade no atendimento das equipes médica, de enfermagem e também de dentista.

De acordo com o departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo acompanhamento da obra, os serviços estão em fase final, faltando alguns detalhes de acabamento para conclusão. A expectativa é que dentro de um mês as obras sejam concluídas e a comunidade possa ser atendida na nova estrutura.

O projeto da unidade ESF Jambrapi foi orçado em R$ 2,1 milhões, recursos próprios investidos na construção e demolição do imóvel antigo que estava em péssimas condições.

Além da estrutura padrão de consultório médico, consultório de dentista, sala de enfermagem, de vacina, recepção, sala de triagem, inalação, procedimentos e medicação, a unidade do jardim Brasília vai contar também com auditório, sala de espera e jardim de inverno.

Para a secretária de saúde, Ione Rodrigues, essa será mais uma unidade que vai garantir conforto e qualidade no atendimento da saúde básica. “Cuidar da base éá fazer saúde preventiva e com isso levar mais qualidade de vida para a população”, comentou.

O novo ESF Jambrapi será entregue com toda rede de internet e todos espaços climatizados, além de cerca elétrica e concertina para a segurança.