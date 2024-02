Foragido por estupro de vulnerável ocorrido há 14 anos é preso pela Polícia Civil

A equipe de policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cáceres (228 km a oeste de Cuiabá) cumpriu, no final da tarde de terça-feira (06.02), um mandado de prisão preventiva de um homem, considerado foragido da Justiça, há 14 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

O suspeito de 53 anos, estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2010, na cidade de Cáceres, tendo como vítima uma neta de sua ex-companheira, com apenas 8 anos de idade.

Desde a época dos fatos, o suspeito era considerado foragido e se mantinha escondido na zona rural da cidade, onde teve o mandado de prisão cumprido.

Segundo a delegada titular da DEDM Cáceres, Paula Gomes Araújo, o suspeito também é investigado em outro inquérito em andamento na DEDM, por fato semelhante, praticado contra outra neta de sua ex-companheira, também no ano de 2010, razão pela qual estava sendo procurado pela equipe de investigação da Delegacia da Mulher. A vítima também tinha 8 anos de idade na época dos fatos.

A ação faz parte da continuidade da operação Monstrum Domini, que busca a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no município, crimes perpetrados por familiares que deveriam zelar pelo cuidado e proteção dessas crianças e adolescentes.

Após o cumprimento das formalidades legais, a equipe da DEDM encaminhou o investigado à Cadeia Pública da cidade, onde aguardará a designação da audiência de custódia.