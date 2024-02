Foragidos por homicídio e organização criminosa são presos pela Polícia Civil

Dois foragidos da justiça foram localizados e presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira e quinta-feira, em cidades da região nordeste de Mato Grosso.

Em Vila Rica, a equipe da delegacia do município prendeu nesta quinta-feira (29), um homem de 26 anos, que estava com a prisão decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas (TO) por integrar organização criminosa. Após o cumprimento da prisão, ele foi encaminhado à cadeia de Vila Rica.

No município de Santa Cruz do Xingu, policiais civis da delegacia da cidade localizaram um foragido de 40 anos, que responde por homicídio qualificado na cidade de Vila Rica.

Ele foi condenado a oito anos e estava com a prisão definitiva decretada pelo juízo da comarca. O foragido foi localizado em uma fazenda no município de Santa Cruz do Xingu.