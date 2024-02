Força tarefa apreende drogas e munições em fronteira e causa prejuízo de R$ 3,8 milhões ao crime

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) apreendeu 184 tabletes de entorpecentes, entre cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, na zona rural de Cáceres-MT, na noite desta segunda-feira (19).

A droga estava no porta malas de um Renault Sandero que foi abandonado pelos ocupantes ao perceberem a presença policial na região do Posto do Limão.

Os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram para mata na fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia.

Ao todo, a força tarefa resultou na apreensão de 13 tabletes de cloridrato de cocaína, 171 de pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre 20, munições e um carro, totalizando R$ 3,8 milhões em prejuízo ao crime.

A ação contou com apoio do Exército Brasileiro, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Delegacia de Fronteira (Defron), da Polícia Judiciária Civil.