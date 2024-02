Força Tática prende dupla e apreende 104 tabletes de maconha e cocaína

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam dois homens, de 35 e 32 anos, por associação para tráfico de drogas, no final da noite da última sexta-feira (16), em Sorriso-MT. Na ação, a PM apreendeu 100 tabletes de substância análoga a maconha e quatro tabletes de cocaína, transportadas dentro de um carro.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática recebeu denúncias, via setor de inteligência, sobre um carregamento de entorpecentes que estava a caminho de Sorriso, pela rodovia BR-163, em um veículo Corolla branco. Segundo as informações, os criminosos estavam vindo de Cuiabá com destino a Sinop-MT.

Os militares montaram barreiras na entrada da cidade e conseguiram identificar e abordar o veículo, ocupado por dois homens. Ao se aproximarem para abordagem, os policiais notaram o nervosismo do condutor do carro, que tentou fugir, sem sucesso.

Antes mesmo de ser questionado, o suspeito confessou a presença de drogas no veículo e que os entorpecentes estavam escondidos no porta-malas do Corolla. Em vistoria veicular, o material foi encontrado dentro de caixas de papelão, no local indicado pelos criminosos.

Os policiais também notaram que os suspeitos faziam uso de tornozeleira eletrônica e que os equipamentos estavam desligados. Questionados, os homens disseram serem membros de uma organização criminosa.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida até a Delegacia de Sorriso, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.