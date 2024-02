Força Tática prende quadrilha suspeita por roubo e recupera carga de defensivos agrícolas

Policiais militares da Força Tática, da 14ª Companhia Independente, prenderam na sexta-feira (02) três homens e uma mulher suspeitos de formação de quadrilha, roubo e receptação em Rondonópolis-MT. Na ação, as equipes ainda recuperaram 128 galões de fertilizantes agrícolas, que haviam sido furtados em Itiquira-MT.

Conforme informações do boletim de ocorrência, na madrugada da última quarta-feira (31), três homens armados invadiram uma residência, amarraram e amordaçaram um casal durante ação. Os suspeitos pediram para que as vítimas ficassem quietas e não reagissem.

Durante a madrugada, eles exigiam dinheiro e joias das vítimas, sob constantes ameaças de morte. O trio realizou transferência de R$ 540 em pix, roubaram diversos pertences entre alianças, corrente, cosméticos, R$ 1,4 mil em espécie, aparelhos celulares e um veículo Uno.

Já na sexta-feira, em diligências relacionadas ao roubo, os policiais militares foram informados pelo setor de inteligência da 14ª Companhia Independente que um táxi modelo Renault Kwid teria dado apoio na chegada e fuga dos suspeitos.

O taxista foi identificado em um ponto da Praça Vila Operária. Questionado quanto à participação no crime, à princípio, ele negou, no entanto, afirmou que teria dado apoio e que receberia R$ 2 mil como pagamento.

À PM, ele ainda ressaltou que dias antes do crime vinha monitorando a residência e as vítimas, tirando fotos e gravando vídeos das vítimas. O taxista repassou endereço em que buscou e deixou os suspeitos, após o roubo.

Em buscas pelo local, os policiais militares identificaram um segundo suspeito, o qual confessou participação no roubo da residência. Na casa, as equipes encontraram alguns pertences das vítimas e uma espingarda de pressão.

Simultaneamente, os militares receberam novas informações acerca da localização de um casal, integrantes da quadrilha. A mulher relatou que seu marido estava trabalhando em uma lava-jato na região. Ambos confessaram participação do roubo e foram presos.

Durante buscas no imóvel, além de encontrar diversos pertences do roubo, os militares localizaram uma carga de 128 galões de defensívos agrícolas. O suspeito afirmou que teria furtado a mercadoria no último dia 16, na região de Ouro Branco, em Itiquira.