Forças de segurança apreendem 215 quilos de cloridrato de cocaína na fronteira de MT com a Bolívia

Uma ação integrada da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreendeu 205 tabletes de cocaína pura, totalizando 215 quilos do entorpecente, nesta sexta-feira (16), em Cáceres-MT. A apreensão foi realizada na zona rural do município, que faz fronteira com a Bolívia.

A droga estava escondida em sete mochilas, que foram encontradas em uma área de mata, às margens da BR-070, próxima à Comunidade do Limão. O entorpecente foi localizado pelas equipes policiais durante monitoramento realizado pela Delegacia Especial de Fronteira, Delegacia Especializada de Entorpecentes e PRF na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.

Na quinta-feira (15), uma equipe policial avistou um veículo modelo Jeep Renegade saindo da área de mata, o que levantou suspeita sobre atividade ilícita no local. Nesta sexta-feira, com reforço de mais policiais, as equipes das delegacias e da PRF retornaram ao local e encontraram as mochilas com os 205 tabletes de cloridrato de cocaína. O entorpecente foi encaminhado à Defron e passará por perícia.

A delegada Bruna Laet explica que, agora, a investigação prossegue para identificação do modelo e envolvidos na ação criminosa. “Essa importante apreensão representa mais um reforço no combate aos crimes transfronteiriços e um golpe na ação criminosa, retirando essa grande quantidade de entorpecente de circulação”, reforçou a titular da Defron.