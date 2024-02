Fracasso cinematográfico chega ao catálogo da Netflix

Produção estrelada por Ansel Elgort e Chloë Grace Moretz é duramente criticada por sua falta de impacto e originalidade.O filme ‘Criminosos de Novembro’ (2017) aterrissou recentemente no catálogo da Netflix, mas sua chegada não foi recebida com entusiasmo pela crítica cinematográfica.

De acordo com dados do Rotten Tomatoes, a produção apresenta um índice de aprovação de 0%, uma marca que levanta questionamentos sobre a qualidade da obra.

Desaprovação unânime da crítica

O Rotten Tomatoes, conhecido por consolidar avaliações críticas de filmes, revelou que ‘Criminosos de Novembro’ não recebeu uma única crítica positiva dos especialistas. As análises reunidas no site destacam não apenas a baixa qualidade do longa, mas também a sensação de que ele é ‘esquecível’ e ‘insignificante’.

Owen Gleiberman, da Variety, descreve o filme como um “encolher de ombros genérico de baixo orçamento”, reciclando clichês antigos.

A situação não melhora quando olhamos para a reação do público. Embora um pouco mais favoráveis que a crítica, os espectadores deram ao filme apenas 24% de aprovação.Parece que ‘Criminosos de Novembro’ não conquistou nem mesmo a simpatia dos espectadores, gerando um consenso negativo sobre sua qualidade.

A recepção negativa da obra levanta questões importantes sobre a qualidade e originalidade das produções cinematográficas contemporâneas.

Em um mercado saturado, destacar-se torna-se cada vez mais desafiador, e o fracasso desse filme serve como um lembrete das expectativas elevadas do público e da crítica.Sobre o longa-metragem

Dirigido por Sacha Gervasi, conhecido por ‘Hitchcock‘, o filme conta com um elenco estelar, incluindo Ansel Elgort, Chloë Grace Moretz, David Strathairn e Catherine Keener.

A trama gira em torno de Addison Schacht, um estudante do ensino médio que responde a uma pergunta de ensaio sobre suas melhores e piores qualidades, desencadeando uma série de eventos que incluem tráfico de drogas e uma investigação de assassinato.

Apesar do tropeço de ‘Criminosos de Novembro’, a Netflix continua a oferecer uma variedade de novos títulos para os assinantes em fevereiro. Entre séries, filmes, documentários e especiais, há opções para todos os gostos.

Destaques incluem ‘Com Amor, Simon’, ‘Crepúsculo’ e a série ‘Dr. House‘, alternativas para aqueles em busca de entretenimento de qualidade.