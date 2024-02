Gefron prende grupo que transportava 17 tabletes de entorpecentes em táxi

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu três mulheres e um homem por suspeita de tráfico de drogas, neste sábado (10.02), em Cáceres-MT. O grupo transportava 17 tabletes de entorpecentes em um táxi.

A ação ocorreu durante a operação Protetor das Fronteiras e Divisas, que é parte da força-tarefa do Gefron no combate aos crimes transfronteiriços entre o Brasil e a Bolívia.

As equipes estavam no Posto do Limão e abordaram um táxi ocupado por quatro pessoas de nacionalidade boliviana. Os policiais fizeram vistoria no carro e encontraram 12 tabletes de maconha, quatro de cloridrato de cocaína e um de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Fronteira juntamente com o material apreendido. Com a apreensão do veículo e da droga, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 160 mil.