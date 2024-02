Governo de MT envia equipes e alimentos para auxiliar Cáceres após temporal

O Governo de Mato Grosso está enviando equipes e cestas com alimentos para auxiliar o município de Cáceres (220 km de Cuiabá) nas ações de assistência aos moradores desalojados e desabrigados em razão da forte chuva que atingiu a cidade no último sábado (10).

O governador Mauro Mendes lamentou os estragos provocados pela chuva e ressaltou que o Governo do Estado está à disposição do município para ajudar no atendimento aos moradores.

“Desde que fomos informados das fortes chuvas que caíram em Cáceres, nossas equipes do Governo de Mato Grosso já vêm atuando para ajudar a população e a Prefeitura. Seguimos à disposição do município e empenhados em mitigar os efeitos desse desastre para as famílias atingidas”, afirmou o governador.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do município, tem auxiliado no resgate às famílias que tiveram suas casas alagadas, sobretudo nos bairros Cavalhada I, II e III, Maracanãzinho, Betel, Vila Nova, Cohab Velha e Santa Cruz.

Três equipes do Corpo de Bombeiros seguem prestando apoio aos moradores e realizando cortes de árvores que caíram sobre residências, a fim de garantir a segurança da população.

A Defesa Civil do Estado também tem orientado a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para as ações emergenciais.

“Desde que soube do alagamento devido às fortes chuvas, acionei o Governo do Estado para que as famílias desabrigadas fossem socorridas. Desde então, as equipes do Governo e da Prefeitura estão atuando juntas para atender a população. Gratidão ao Governo, Prefeitura, Setasc, Defesa Civil e todos os voluntários envolvidos nesta grande ação humanitária. Vamos orar pela população e trabalhar para dar um pouco de conforto a essas famílias”, ponderou a primeira-dama Virginia Mendes.

Devido aos alagamentos, cerca de 20 famílias foram abrigadas na Escola Técnica Estadual de Cáceres, onde recebem alimentação.

A pedido da primeira-dama Virginia Mendes, nesta segunda-feira (12), uma equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) vai ao município entregar doações de cestas de alimento, kits de higiene, leite, cobertores e filtros de água.

Quatro equipes da Defesa Civil do Estado também foram enviadas ao município para auxiliar no levantamento dos danos provocados pela chuva e do número de desabrigados e desalojados.

O Governo segue monitorando a situação das chuvas no município.