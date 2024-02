Homem arranca tornozeleira eletrônica, joga em lixo e acaba preso pela PM

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de dano e desobediência a decisão judicial sobre perda de direito, na noite desta quarta-feira (21), no bairro Santo Antônio, em Jaciara-MT.

A guarnição recebeu uma informação anônima, através do telefone de emergência da Polícia Militar, relatando que o indivíduo era monitorado pelo poder judiciário do Estado de Alagoas, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica em decorrência de um crime de violência doméstica e familiar ocorrido no ano de 2023.

A denúncia dizia ainda que o suspeito havia rompido o equipamento eletrônica (dano qualificado), jogado no lixo e viajado para o Estado de Mato Grosso, sem autorização.

Diante da denúncia, a guarnição foi ao local indicado e localizou o suspeito que confirmou a narrativa da denúncia.

Com a confissão do suspeito, ele foi detido e apresentado na delegacia.