Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (16), no município de Tapurah, em ação para cumprimento de mandado judicial.

O procurado de 40 anos estava com a prisão decretada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop desde o ano de 2014. O réu foi condenado à pena de 15 anos de reclusão por ter abusado sexualmente da sobrinha no ano de 2010.

Durante checagem de uma motocicleta, suspeita de ser produto de crime, os policiais civis consultaram o proprietário do veículo, que é dono de um estabelecimento comercial na cidade, e descobriram a ordem de prisão por condenação em aberta.

Após a constatação do mandado, o homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Tapurah para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.