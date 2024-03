Homem de 62 anos é preso pela PM por estupro de vulnerável e ameaça

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem de 62 anos pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça contra uma adolescente, na tarde desta quinta-feira (29), em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante no bairro Parque Cuiabá.

De acordo com boletim de ocorrência, a equipe do 9º BPM foi acionada para verificar uma situação de desentendimento entre um homem e uma mulher. No local, os militares foram abordados por uma adolescente e sua avó e foram informados de que a menor de idade havia sofrido uma tentativa de abuso de um vizinho.

Para a PM, a vítima disse que estava a caminho de sua casa quando, ao passar pela residência do suspeito, foi surpreendida pelo homem, que lhe puxou para o interior de seu imóvel a força e iniciou tentativa de manter relações sexuais com a menor.

A vítima começou a gritar por socorro e foi ouvida por sua avó, que imediatamente foi até a residência do suspeito. A avó da adolescente disse que, mesmo após sua chegada, o criminoso continuou a tentativa de delito criminal e começou a ameaçar a idosa, que conseguiu fugir com a neta e acionar a PM via 190.

De posse das características do suspeito, os militares iniciaram diligências e encontraram o criminoso alguns metros após o local do fato. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Plantão de Violência Contra Mulher para registro da ocorrência e demais providências.