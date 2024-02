Homem é executado com tiros na cabeça após descer de ônibus e ser perseguido por atiradores

Um homem identificado como Willames Joaquim Laurentin, 25 anos, morreu após ser atingido por cerca de sete disparos de arma de fogo, na região do bairro Maracanã, nesta quinta-feira (1), em Barra do Bugres-MT. Os tiros acertaram as regiões do peito e cabeça da vítima.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, a vítima foi surpreendida pelos suspeitos no momento em que desceu de um ônibus. Willames estava retornando do trabalho. Ele chegou a correr, mas foi perseguido pelos suspeitos e alvejado por vários tiros.

Após o crime, os atiradores fugiram e ainda não foram localizados.

A Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima caída.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do homem.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para dar início aos trabalhos de investigação e perícia.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e entregue à Polícia Civil, que assume as investigações do caso.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) de Tangará da Serra-MT.