Homem é preso após ameaçar e perseguir ex-companheira e filho

Um homem foi preso pela Polícia Civil e Polícia Militar, em Barra do Garças-MT, na última terça-feira (13), após ameaçar matar a ex-mulher e o próprio filho. Segundo informações, o homem disse que na sequência cometeria suicídio.

Após ser detido pelos policiais civis e militares, o suspeito de 34 anos foi conduzido até a Central de Flagrante, onde foi interrogado e autuado pelos crimes de ameaça e perseguição, no âmbito da violência doméstica e familiar.

A mulher de 28 anos procurou à Polícia Civil, relatando que o ex-marido havia pego o filho do casal de apenas um ano para passear. A comunicante contou que foi casada com o homem por cinco anos e que o casal estava separado há 15 dias. No entanto, ele não aceitava a separação e estava perseguindo e ameaçando a mulher de morte.

Após muita insistência do ex-companheiro, a mulher deixou que o suspeito pegasse o filho para passear. Logo após pegar a criança, o pai começou a mandar mensagens ameaçadoras e fotos do filho.

O suspeito dizia para a ex-mulher que ela não tinha se despedido do menino, perguntado se a mesma estava com algum pressentimento ruim. Ele ainda enviou um vídeo onde aparecia uma pessoa matando uma criança asfixiada e depois a pessoa cometia suicídio.

Desesperada com os fatos, a mulher procurou os policiais civis e, com apoio da Polícia Militar, as equipes foram até o endereço do suspeito.

No local foi percebido que o imóvel estava trancado. Ao constatarem que o pai estava na casa junto com o filho, foi feita negociação e depois de certo tempo o suspeito resolveu abrir a porta.

A criança foi resgatada sem nenhuma lesão e entregue para a genitora. O suspeito foi detido e conduzido à Central de Flagrante de Barra do Garças, sendo preso pelos crimes de ameaça e perseguição, no âmbito da violência doméstica e familiar.