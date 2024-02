Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil após agredir a companheira e a sogra

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde da última segunda-feira (19), em Terra Nova do Norte-MT, um homem de 45 anos por agressão contra a companheira e a sogra. A delegacia do município foi acionada pela irmã da vítima, que relatou que o cunhado estava agredindo as duas mulheres dentro de casa. Uma das vítimas tem 67 anos.

Ao chegar na residência, a equipe da Polícia Civil observou que havia diversos objetos quebrados e as vítimas relataram as agressões que foram cometidas na frente da filha do casal, uma bebê de apenas quatro meses de idade.

Diante das informações, foi dada voz de prisão ao suspeito, que resistiu à abordagem policial, mas foi contido e algemado. Conduzido à Delegacia de Terra Nova do Norte, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e dano, ambos com incidência da Lei Maria da Penha, e resistência à prisão.