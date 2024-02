Homem é preso pela Polícia Militar após assediar funcionária de hotel

Um homem de 55 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (13) após assediar sexualmente uma funcionária de um hotel em Campo Verde-MT. Segundo informações, a funcionária de 18 anos teria sido assediada por volta das 2h na recepção do local.

O suspeito de 55 anos chegou no hotel acompanhado de outro homem, pegou a chave e foi para o quarto. Ele teria ficado nos arredores da recepção tentando puxar conversa com a funcionária. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem fez propostas e chegou a perguntar à vítima se ela aceitaria ir para o quarto caso ele pagasse mais dinheiro.

Segundo a vítima, o homem permaneceu no local por alguns minutos, deu a volta no balcão e a assediou sexualmente. Ele passou a mão nos ombros e seios da funcionária, que ficou em estado de choque e pediu para que ele parasse.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi localizado no quarto do hotel. Ele foi encaminhado à delegacia.