Homem é preso pela Polícia Militar com tabletes e porções de drogas e motocicleta furtada

Policiais militares de Sorriso prenderam um homem de 33 anos por tráfico de drogas, na tarde da última segunda-feira (26). Com o suspeito, a PM apreendeu tabletes e porções de substâncias análogas a maconha e cocaína e recuperou uma motocicleta furtada.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais estavam em busca de suspeitos de uma tentativa de homicídio registrada no dia 23 de fevereiro, no município. Na situação, um homem de 34 anos foi atingido por disparos de arma de fogo por dois suspeitos. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso.

Os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta Biz de cor branca e foram identificados por meio de câmeras do Vigia Mais MT, onde foi possível visualizar que o veículo foi escondido na residência de um homem, também identificado pelos policiais por envolvimento em outros crimes registrados na região.

Diante das informações, as equipes da Polícia Militar, com apoio dos setores de inteligência, iniciaram diligências e monitoramento ao endereço e encontraram a motocicleta Biz branca sem placas, na área do imóvel.

Após mais alguns momentos de monitoramento, o suspeito dono da casa foi visto saindo da residência e os militares se aproximaram para abordagem. Neste momento, o homem tentou fugir pulando muros de outras casas e foi detido pela PM.

Questionado sobre a motocicleta, afirmou ter recebido ordens de uma organização criminosa para esconder o veículo em sua casa e disse não ter envolvimento no homicídio do dia 23 de fevereiro. Em checagem a motocicleta, os policiais identificaram que o veículo possuía queixa de furto registrada em janeiro deste ano.

Em seguida, o suspeito afirmou que também se escondia em uma segunda casa e informou o endereço aos militares. No local, foram encontrados e apreendidos tabletes e porções de maconha e cocaína, que totalizaram aproximadamente dois quilos de entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Sorriso para registro da ocorrência e demais providências.