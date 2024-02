Homem é preso por lesão corporal e violência doméstica após agredir companheira

Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Militar por lesão corporal e violência doméstica, na noite da última quinta-feira (15), em Cuiabá-MT. O suspeito foi flagrado pelos policiais no momento em que agredia a convivente, no bairro Residencial Itamaraty.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º Batalhão de PM se deslocou até o endereço após receber denúncias sobre uma situação de violência doméstica. No local, os militares encontraram o homem agredindo a vítima, no meio da rua, enquanto a mulher pedia socorro.

Imediatamente, os policiais tentaram imobilizar o suspeito, que resistiu à ação. Foi necessária a utilização de arma de imobilização neuromuscular (Taser), resultando na detenção do homem.

Para a PM, a vítima relatou que, sem motivo aparente, o homem iniciou uma discussão e agressões contra ela. A mulher estava com lesões pelo corpo e hematomas pela face, e foi encaminhada para atendimento médico.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Plantão de Violência Contra Mulher para registro da ocorrência e demais providências.