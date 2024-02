Homem é preso por maus-tratos de cachorro pitbull em Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) – Núcleo de Maus-tratos de animais, deflagrou na manhã desta sexta-feira (16.02), a Operação Pitt Stop para atendimento de uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro da raça Pitbull. O dono do animal foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais.

As diligências iniciaram após o recebimento de denúncia de que o dono do animal deixava o cachorro amarrado no sol, sem alimentação e água. Na ação, realizada no bairro Jardim Imperial 2, os policiais constataram a veracidade das informações.

Além da equipe de policiais da Dema, órgãos fiscalizadores da Prefeitura, Secretaria Adjunta do Bem-estar Animal e Secretaria Municipal de Ordem Pública participaram da diligência e constataram os crimes de maus-tratos contra o canino.

O cachorro, que foi resgatado pela Patrulha do Bem, já se encontra sob cuidados especiais e será encaminhado para adoção de uma família que dê amor e cuidados. O proprietário do animal foi encaminhado para delegacia, onde foi lavrado o flagrante.

A delegada titular da Dema, Liliane Murata ressaltou que a especializada tem se dedicado aos trabalhos de repressão aos crimes de maus-tratos de animais com todo empenho. “A Dema não tem medido esforços para combater os maus-tratos contra qualquer animal que seja, lembrando que o crime, capitulado na Lei 14.064/20 é passível de pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da Guarda”, disse a delegada.