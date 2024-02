Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 11 anos

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (1º), sob a suspeita de estuprar a filha de 11 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Após receber denúncias de que o suspeito havia fugido, o setor de inteligência da Polícia Civil descobriu a localização do suspeito.

A caminho de Nova Iguaçu, os agentes identificaram o carro do suspeito. No momento da abordagem, o homem estava com a filha.

Os dois foram conduzidos para a 38ª DP (Brás de Pina). Na delegacia, os policiais ouviram testemunhas e a própria criança.

Após depoimentos e resultado de exames, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.