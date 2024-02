Homem é preso suspeito de roubar e estrangular amiga com lençol

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta com um lençol em volta do pescoço na própria casa em Brazlândia, no Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (5). Segundo a Polícia Civil, o homem suspeito de estrangular Rozângela Oliveira ainda tentou roubar pertences da vítima, mas foi preso em flagrante e autuado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Informações iniciais apontam que a vítima e o suspeito eram amigos e costumavam consumir drogas juntos. De acordo com a polícia, os dois não mantinham nenhuma relação amorosa.

O homem também teria estuprado outra mulher durante a madrugada de segunda. A vítima registrou um boletim de ocorrência e disse ser prima distante do suspeito. Segundo ela, o agressor a perseguiu até a casa dela, onde o crime aconteceu.

O suspeito estava em prisão domiciliar e já havia se envolvido em crimes de roubo, estupro e homicídio, em 2006, 2008 e 2009, respectivamente. O homem foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

Tentativa de feminicídio

Na última sexta-feira (2), um homem foi preso por tentar esfaquear a ex-companheira no estacionamento da rodoviária de Brazlândia. A vítima foi agredida durante uma discussão, mas conseguiu se defender ao segurar a faca.

Os dois terminaram a relação havia quatro anos, e o homem já tinha sido preso em 2018 e 2019 por ameaçar e agredir a mesma mulher. O suspeito responde por dois crimes de tráfico de drogas e estava cumprindo pena em prisão domiciliar.