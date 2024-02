Homem esfaqueia mulher após discussão e é preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (17) após esfaquear uma mulher na região central de Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a vítima foi atingida por golpes de faca após uma discussão.

Após o golpe, o suspeito fugiu do local e foi localizado pela Polícia Militar horas depois. A vítima foi socorrida pela unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e com uma perfuração no tórax. Ela foi entubada ainda na viatura e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.