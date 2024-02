Homem fica gravemente ferido após ser atingido por árvore enquanto trabalhava

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore no último sábado (3), no distrito de Deciolândia-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, dois homens estavam cortando árvores quando um deles parou para almoçar e o outro continuou o serviço sozinho. Uma árvore caiu e atingiu a vítima que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com traumatismo craniano, corte na cabeça, fratura exposta no ombro esquerdo, luxação na bacia e outros ferimentos. Ele segue em estado grave.