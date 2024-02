Homem não aceita novo romance da ex-esposa e abre fogo contra casal

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o empresário Luciano Luiz Santos, que foi preso suspeito de matar a ex-mulher, Gislane de Oliveira, de 40 anos, e o namorado dela, João Paulo, de 30, em Goianápolis (GO). Segundo a Polícia Militar, o homem fez tudo de caso pensado, pois não aceitava ver a ex-esposa com outro companheiro.

Luciano e Gislane foram casados durante 20 anos, e tiveram dois filhos. Porém, o casal se separou, e a mulher começou a se relacionar com outra pessoa. Então, o criminoso pediu o carro do filho emprestado e sabia que dentro do veículo estaria o controle remoto do portão da casa onde as vítimas estavam.

Quando o homem chegou na residência da ex-esposa, não deu chance para as vítimas e efetuou disparos nas vítimas, que morreram no local.

“Ele falava que se um dia ela arranjasse outra pessoa, ele a mataria”, contou o tio de Gislane, Luiz Antônio, sobre as ameaças que o homem fazia contra a mãe dos seus filhos.

A mulher estava somente há um mês com João Paulo, e, dois dias antes da sua morte, havia colocado em uma rede social que estava num relacionamento sério.