Homem ronda casa de ex-companheira, descumpre medida protetiva e é preso em flagrante

Um homem que descumpriu a determinação judicial de se manter afastado da ex-companheira, em Lucas do Rio Verde-MT, foi detido em flagrante nesta quinta-feira (15) pela equipe da delegacia do município.

A vítima procurou a unidade da Polícia Civil e disse que na madrugada de sábado, o ex-companheiro, contra quem ela já tem uma medida protetiva de afastamento, tentou entrar na residência em que mora. Ao ver que o filho da vítima percebeu a presença do homem, o suspeito fugiu e a vítima acionou o botão de pânico.

Nesta quinta-feira, o suspeito voltou a rondar a casa da ex-companheira e ficou em uma frutaria, próximo à residência dela.

Após a vítima registrar a ocorrência na Delegacia de Lucas do Rio Verde, uma equipe policial fez diligências e confirmou com funcionários da frutaria a presença do suspeito no local.

Em seguida, os investigadores localizou o suspeito, que foi detido e autuado em flagrante na delegacia pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição.