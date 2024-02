Idoso de 67 anos é encontrado esfaqueado em residência

Um idoso de 67 anos foi encontrado com ferimentos de cinco facadas na manhã desta segunda-feira (5), em uma residência no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande-MT. A vítima estava caída no chão da casa em que mora com ferimentos nas costas e tórax e foi localizada por familiares.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado consciente ao pronto-socorro do município. Segundo informações da Guarda Municipal, se tratou de uma tentativa de homicídio.

A faca possivelmente utilizada na agressão foi apreendida. O caso será investigado.