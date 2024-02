Idoso de 69 anos é assassinado com golpe de faca durante briga em bar

Um idoso de 69 anos foi morto com um golpe de faca durante briga em um bar no final da tarde desta segunda-feira (19), no Jardim Assunção, em Rondonópolis-MT. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o suspeito do crime, um homem de 43 anos, começaram a discutir no estabelecimento que fica na avenida Paraíba, quando o suspeito pegou uma faca e atingiu o idoso na região do tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o idoso não resistiu e morreu ainda na viatura a caminho do hospital.

Após atingir o idoso, o suspeito abordou um motociclista e o ameaçou com a mesma faca. O motociclista teve que levar o homem até uma residência. Policiais do Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar localizaram o suspeito. Ele estava escondido na casa da própria mãe, na Vila Operária.

O homem de 43 anos foi preso em flagrante e levado à 1ª Delegacia de Polícia.