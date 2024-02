Imagens mostram momento em que pedreiro é executado por suspeitos; filho e mulher presenciaram

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o pedreiro identificado como João Carmo da Costa Pereira, de 35 anos, foi perseguido e morto a tiros em frente de casa. O crime ocorreu no último sábado (17), em Nobres-MT. A mulher e o filho da vítima estavam no local e presenciaram a cena.

A vítima é atingida após dois homens se aproximarem em uma moto. O que está na garupa atira contra o pedreiro com uma espingarda. O suspeito desce da moto e entra na residência da vítima. Ele fica no local por cerca de 30 segundos e foge com comparsa.

Os tiros atingiram a cabeça de João Carmo da Costa Pereira, que teve perda de massa encefálica e morreu no local. A Polícia Civil investiga o crime.