Imea prevê alta de 1,46% nas exportações de pluma de algodão

O aumento na oferta de pluma de algodão nesta safra 2023/24 deve possibilitar um incremento de 1,46% nas exportações mato-grossenses. A perspectiva é que, das 2,428 milhões de toneladas da fibra estimadas para a temporada, 1,73 milhão de toneladas tenham o mercado externo como destino final.

As estimativas constam no relatório de Oferta & Demanda do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgado no último dia 5 de fevereiro.

Além disso, o Instituto estima que serão consumidas 583,80 mil toneladas pelo mercado interestadual e 24,40 mil toneladas por Mato Grosso. Tal projeção representa um incremento de 13,60% no consumo por parte de outros estados e de 3,43% dentro do estado.

Crescimento de área e produção

Como destacado anteriormente pelo Canal Rural Mato Grosso, o relatório de estimativa de safra prevê que a área destinada para a produção de algodão deverá crescer 13,57% na temporada 2023/24, ficando em 1,366 milhão de hectares.

Apesar do aumento da área, o Instituto salienta que com relação à produtividade não houve reajuste. Sendo assim, a perspectiva segue projetada em 284,34 arrobas por hectare, 8,61% inferior ao registrado na safra passada.

Diante disso, o crescimento estimado na produção deverá ocorrer devido ao aumento de área. “Sendo assim, com o ajuste na intenção de área, a produção de algodão em caroço ficou estimada em 5,83 milhões de toneladas, elevação de 3,79% em relação à safra 2022/23”.

Em pluma de algodão são esperadas 2,428 milhões de toneladas, 3,85% acima das 2,338 milhões de toneladas da safra passada.