Incêndio atinge residência e deixa duas pessoas feridas em Rondonópolis

Um incêndio atingiu uma residência e deixou duas pessoas feridas na noite do último sábado (17), em Rondonópolis-MT. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de uma casa em chamas no Jardim Liberdade. Um bombeiro que estava de folga e mora próximo ao local ajudou no combate ao incêndio antes da chegada da equipe.

O combate foi feito de trás para frente para evitar que o fogo atingisse outra residência que fica próximo. Ainda não se sabe como o incêndio iniciou.

Após o controle das chamas, uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer dois homens. Um deles é o morador da residência que pegou fogo. Ele tem 50 anos e foi socorrido com queimaduras no tórax e membro superior. O outro homem, de 37 anos, é amigo do morador e foi socorrido com falta de ar por inalar fumaça. Ambos foram atendidos no local e encaminhados ao Hospital Regional.