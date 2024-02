Incêndio de grandes proporções atinge empresa às margens da MT-130

Um incêndio de grandes proporções atinge neste momento os barracões de uma empresa situada às margens da MT-130, saída de Rondonópolis-MT. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local tentando combater as chamas.

Ainda não se sabe como o fogo começou, mas segundo testemunhas o fogo alastrou muito rápido. A empresa, que trabalha com locação de equipamentos, está situada a cerca de 2 km do bairro Jardim das Flores.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão revezando na busca por água. Caminhões ‘pipa’ da Coder estão auxiliando.

O trânsito na rodovia flui normalmente, mas há muita fumaça no local. Não há informações de vítimas.

Mais informações em instantes.