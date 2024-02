Integrante de organização criminosa é preso em flagrante por tráfico de drogas

Um integrante de uma organização criminosa, de 29 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (20), por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e direção perigosa, no bairro Centro América, em Cuiabá-MT. Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam um revólver calibre 22, oito munições, cinco porções de substância análoga à maconha e R$ 213 em espécie.

As equipes receberam informações de que faccionados de uma organização criminosa estariam comercializando entorpecentes na Rua Alcobaça, próximo ao córrego. Um dos suspeitos estaria exibindo uma arma de fogo no local.

Após a denúncia, os militares realizaram o monitoramento à distância e flagraram o homem com um objeto na cintura, aparentando ser arma de fogo. Em seguida, ele e um comparsa saíram em duas motocicletas.

Os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem dos suspeitos, no entanto o condutor da motocicleta sacou uma arma e efetuou disparo contra a equipe, que revidou.

O suspeito ainda tentou jogar o veículo contra os militares, caiu da motocicleta e correu a pé, sendo detido em seguida. O integrante da quadrilha foi baleado de raspão na perna, encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá e recebeu alta médica em seguida.

As equipes identificaram que o suspeito não era habilitado e a motocicleta estava com licenciamento atrasado. O homem e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.