Investigado por aplicar golpes em comerciantes de Rondonópolis é preso e PC esclarece crime de tentativa de homicídio

Um homem de 35 anos foi preso pelos investigadores da Polícia Civil (PC) da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em uma casa, no bairro Jardim Serra Dourada, durante cumprimento a um mandado de busca e apreensão, nesta segunda-feira (26), em Rondonópolis-MT. O homem é investigado por aplicar uma série de golpes nos comerciantes da cidade. As investigações apontam também que o indivíduo era o comparsa de Alex Sandro Alves, que foi baleado durante uma tentativa de homicídio, no estacionamento de um supermercado, no dia 19 de março de 2023, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da PC, o indivíduo que foi preso era parceiro da vítima e juntos realizavam uma sequência de golpes contra comerciantes em Rondonópolis. Pelo menos 50 comerciantes foram vítimas dos criminosos.

Ainda conforme os investigadores, após o comparsa ser ferido, o homem de 35 anos continuou a praticar os golpes na cidade.

Os policiais foram até a casa do indivíduo. A esposa do homem disse aos policiais que o suspeito estava viajando. A PC ligou para o indivíduo que confirmou que estava fora da cidade e que não voltaria esse mês.

Ao entrar na casa para cumprir o mandado judicial, os policiais encontraram o suspeito escondido na residência.

O homem disse que estava escondido porque estava recebendo ameaças após aplicar vários golpes utilizando máquinas de cartão de crédito.

Os policiais apreenderam 86 chips de aparelhos celulares, todos lacrados de várias operadoras, 10 máquinas de passar cartão, vários pacotes de tele sena lacrados com valores estimados que podem ultrapassar R$ 15 mil, dois notebook, vários banners de propaganda de telefonia, um medido de eletrônico de energia elétrica com lacre podendo ser produto de fraude da energia elétrica e documentos relacionados a fraudes.

A PC informou ainda que o homem possui 17 passagens policiais, sendo 14 delas por estelionato.

O CRIME NO ESTACIONAMENTO

Alex Sandro Alves ficou ferido após ser atingido por disparo de arma de fogo no estacionamento de um supermercado.

Conforme informações, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e um deles atirou. Alex estava em um carro Corolla.

A equipe médica do SAMU foi acionada e constatou que o homem foi atingido por um tiro na região da cabeça.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional.

A Polícia Militar divulgou que o homem possui passagens pelos crimes de:

2013 Tráfico

2017 Receptação

2017 Natureza Diversas

2017 Ameaça

2019 Ameaça

2021 Receptação

2022 Porte Ilegal de Arma de Fogo (Jaciara)

Atualmente trabalhava com compra e venda de veículos pela internet

INVESTIGAÇÃO

As investigações apontam que Alex trabalhava para uma facção criminosa e aplicava golpes na cidade. Onde parte dos valores recebidos com a aplicação dos golpes deveriam ser repassados para a facção.

Acontece que o homem baleado começou a ostentar com veículos de alto valor chamando a atenção dos membros da facção que acabou determinando a execução do indivíduo por desconfiar que havia desvio de dinheiro.