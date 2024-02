Jovem de 17 anos fica em estado grave após colisão entre carro e motocicleta no Centro de Rondonópolis

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (2), no Centro de Rondonópolis-MT. Um jovem de 17 anos ficou gravemente ferido após colisão entre um carro Hyundai Creta e uma motocicleta Honda 150. Ele conduzia a moto quando foi atingido no cruzamento da rua Poxoréo com a avenida Tiradentes.

O menor de idade seguia na avenida Tiradentes e a condutora do carro disse que não o viu. Com a colisão, o jovem que estava na preferencial foi lançado a alguns metros e sofreu lesões pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e levado ao Hospital Regional com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

A Polícia Militar foi acionada e isolou as vias. Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local do acidente. A condutora do carro permaneceu durante todo o atendimento da vítima.