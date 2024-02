Jovem de 20 anos fica ferido em acidente entre carro e motocicleta no bairro Pedra 90

Um jovem de 20 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (4), no bairro Pedra 90, em Rondonópolis-MT. A colisão entre um carro Fiat Strada e uma moto Honda ocorreu no cruzamento da avenida Asa Branca com a rua A-12. O condutor do carro seguia pela avenida quando foi surpreendido pelo motociclista que seguia pela rua.

Segundo informações, não há sinalização horizontal ou vertical no local. A moto bateu na porta esquerda do carro e, com o impacto, o jovem que pilotava foi lançado ao solo. Ele foi socorrido pela equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional com múltiplas escoriações.