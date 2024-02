Jovem é atacado com golpes de faca na cabeça enquanto dormia

Um jovem ficou gravemente ferido após ser atacado com vários golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira (16), em uma residência, no Distrito de São Joaquim do Boche, em Tangará da Serra-MT. Ele foi atingido por todo o corpo, inclusive na cabeça.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, o homem estava dormindo

quando foi surpreendido por suspeitos e atacado com os golpes.

Outras duas pessoas também estavam na residência e conseguiram fugir.

Após o ataque, os suspeitos fugiram. A vítima conseguiu pedir ajuda na casa de um vizinho.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o jovem em estado grave para o Hospital.

A equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.