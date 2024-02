Jovem é baleado, corre e morre na porta de bar em Mato Grosso

Um jovem identificado como Daniel Almeida Amorim, vulgo “Maranhão”, 28 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, neste domingo (04), no Bairro Nova Esperança, em Cuiabá-MT. Daniel chegou a correr, mas caiu e morreu na porta de um bar. O suspeito de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada por populares que ouviram disparos de arma de fogo. As testemunhas disseram que estavam em um bar da região, quando ouviram o barulho de três disparos. Em seguida, Maranhão chegou correndo, baleado e caiu na porta do bar.

A morte foi constatada por uma equipe de resgate.

O local foi isolado pela PM.

Daniel, que tinha o apelido de “Maranhão”, era conhecido no bairro. Testemunhas perceberam que ele chegou correndo, mas que estava sem a motocicleta.

Durante buscas na região, um homem foi abordado e, com ele, a PM encontrou a chave da moto de Daniel.

Questionado sobre o crime, em um primeiro momento o indivíduo confessou participação, mas depois negou, dando várias versões.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame de necropsia.

A Polícia Civil investiga o crime.