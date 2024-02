Jovem mata vítima em situação de rua a pauladas e é preso pela Polícia Civil enquanto tentava fugir

Policiais da Delegacia de Campo Verde prenderam em flagrante no início desta manhã de sexta-feira (02) o autor de um homicídio ocorrido na madrugada contra uma pessoa em situação de rua.

G.B.S., de 21 anos, foi preso pela equipe policial na saída para Primavera do Leste e estava com as roupas que usou durante o crime, parte delas guardadas em uma mochila. Ele foi identificado pelos policiais civis após análise das imagens de circuito de câmeras do local, que gravaram o momento em que a vítima foi morta com golpes de um pedaço de madeira.

O delegado Philipe de Paula Pinho explicou que a vítima dormia na varanda de uma oficina mecânica, localizada em posto de combustíveis na avenida principal de Campo Verde, quando foi atacada pelo autor do homicídio, por volta das duas horas da madrugada. Em entrevista com os policiais civis, ele alegou que havia usado drogas e apenas chegou ao posto e desferiu as pauladas contra a vítima e depois saiu do local. Disse ainda que conhecia a vítima de vista, quando chegou a Campo Verde.

A Delegacia de Campo Verde verifica as informações para confirmação da identidade da vítima, que não estava com documentos no momento em que foi morta.

O autor do homicídio será interrogado na delegacia e depois de autuado pelo crime qualificado, será apresentado em audiência de custódia do Poder Judiciário.