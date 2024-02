Justiça dá prazo de 30 dias para que prefeitura faça nova perícia médica em professora com autismo

A Justiça de Mato Grosso determinou um prazo de 30 dias para que o Departamento

de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT submeta a professora Giulyane Panlandim Santana de 25 anos a uma nova perícia médica.

No documento do processo consta que independente do resultado, a prefeitura precisa resguardar a vaga da profissional para o cargo de Docente da Educação Infantil – (PCD) até o esclarecimento dos fatos.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (7).

O Tribunal de Justiça do Estado já manifestou sobre a questão, em mais de uma

oportunidade, reconhecendo que a compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pela candidata devem ser aferidas por equipe multiprofissional durante o período de estágio probatório.

Assim, o ato que declarou a inaptidão da professora ao cargo pretendido por

incompatibilidade da deficiência com as atividades a serem desempenhadas, consubstanciado no Atestado de Aptidão de Sanidade e Capacidade Física subscrito por único médico, carece de legalidade.

No processo consta ainda que o médico perito do DESOPEM também incorreu em contradição quando embasou a decisão em um único trecho do laudo apresentado pela candidata (“evita locais muito cheios”) e atribuiu contexto diverso do apontado no documento.

Conforme bem esclarecido no laudo emitido pela Psiquiatra Dra. Diane Leal Santos, as situações de interação social evitadas pela autora não dizem respeito ao cotidiano de trabalho como Pedagoga.

Trecho do laudo:

“EVITA LOCAIS MUITO CHEIOS SE POSSÍVEL (DIGO SITUAÇÕES DE INTERAÇÃO SOCIAL QUE NÃO AGREGUEM OU QUE NÃO CONSIDEREM PRAZEROSAS COMO FESTAS CHEIAS, BAILES ETC POIS NÃO HÁ A PRINCÍPIO QUADRO FÓBICO SOCIAL E SIM UMA

PREFERÊNCIA A SITUAÇÕES DE INTERAÇÃO SOCIAL DENTRO DO PADRÃO DE SEU

COTIDIANO DE TRABALHO POR EX.), MAS CONSEGUE DESEMPENHAR SEUS PAPÉIS DENTRO DO NORMAL QUE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGE, OU SEJA ESTAR PRESENTE DENTRO DE SALA DE AULA COM DEMAIS PESSOAS, SE SENTE BEM NO ATUAL TRABALHO COMO PEDAGOGA.”

Aliado a isso, tem-se que a autora exerce a função de professora desde o ano de 2020,

mediante contratos temporários com a rede pública de ensino estadual e municipal (Jaciara e Dom Aquino).

Ou seja, o ambiente escolar, incluindo os eventos e atividades inerentes à função de Pedagoga, não é uma novidade no cotidiano da autora, tampouco representa um obstáculo para a atuação profissional, considerando o tempo que já trabalha como professora.

ENTENDA O CASO

A professora, de 25 anos, foi aprovada em 1º lugar na categoria de Pessoas Com Deficiência (PCD) no concurso do município, mas foi impedida de assumir o cargo, após ter sido considerada inapta pela banca avaliadora devido ao diagnóstico de autismo.

Na segunda-feira (30/01/2024), um vídeo da candidata repercutiu nas redes sociais.

A educadora Giulyane Panlandim Santana afirmou que, mesmo trabalhando na área da educação foi considerada inapta após passar pela perícia médica.

Na quinta-feira (01/02/2024), a Defensoria Pública ingressou com uma ação contra o município, solicitando a imediata emissão de atestado de aptidão de sanidade e capacidade física da candidata.

Segundo o defensor público Valdenir Pereira, o resultado da avaliação da prefeitura foi baseado em um trecho do laudo médico encaminhado pela própria candidata, que dispõe que ela “evite lugares muitos cheios, se possível (em situações de interação social que não agreguem ou que não considerem prazerosas como festas cheias, bailes etc.)”.