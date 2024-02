Léo Bortolin e líderes locais confirmam Ademir Goes como pré-candidato à Prefeitura de Primavera do Leste

Primavera do Leste, uma das cidades que mais crescem no cenário do agronegócio brasileiro, testemunhou um momento significativo para sua futura direção política. Em um evento, Ademir Goes foi oficialmente confirmado como pré-candidato à prefeitura da cidade.

O prefeito atual, Leonardo Bortolin e também presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, encabeçou o encontro, destacando a importância da união entre diferentes setores para o contínuo progresso de Primavera do Leste. “A construção de um município próspero só é possível com a colaboração efetiva de todas as entidades envolvidas”, destacou Bortolin. O evento marca um passo significativo para a consolidação de alianças estratégicas entre o poder público e as forças vivas da cidade.

Engenheiro agrônomo e filiado ao União Brasil, partido do Governador Mauro Mendes, Ademir Goes tem sido um negociador junto ao legislativo e interlocutor com a sociedade civil desde o início do mandato. José Nardes, presidente da Farm Show, enfatizou a sinergia com a gestão atual e prometeu apoio contínuo a Goes. “Já estamos há mais de 60 dias planejando o futuro de Primavera junto a Ademir”, disse Nardes, assegurando total suporte ao pré-candidato.

Marcos Bravin, à frente do Sindicato Rural do município, não apenas reiterou o apoio a Goes, como também projetou um futuro promissor para Primavera. “Nosso compromisso é com o crescimento continuado da cidade, que aspiramos ser a quinta economia do estado”, afirmou com otimismo.

A capacidade de geração de emprego e renda de Primavera do Leste foi um dos pontos altos mencionados por Fernando Cadore, ex-presidente da Aprosoja. “A cidade se destaca pela sua gestão eficaz, que é um dos pilares para a candidatura de Ademir”, avaliou Cadore, referindo-se à competência administrativa de Goes.

Emocionado, Goes compartilhou experiências e aprendizados adquiridos ao longo de sua atuação ao lado de Bortolin. “Aprendi a importância de escutar as pessoas, a comunidade, as lideranças e as entidades. Isso nos permite acertar mais”, confessou. Evidenciou, ainda, a colaboração mútua na administração: “Nossa gestão é compartilhada, e com o apoio deste time formidável, temos alcançado resultados expressivos”.