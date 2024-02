Ludmilla encerra bloco antes do previsto após foliões passarem mal devido ao calor no Rio

A cantora Ludmilla encerrou antes do previsto a apresentação do megabloco dela, no centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (13), após foliões passarem mal devido ao intenso calor.

O Fervo da Lud reuniu uma multidão na rua Primeiro de Março, por volta das 7h.

Durante o desfile, a sensação térmica bateu a marca dos 50 °C. Um carro-pipa foi usado para refrescar o público.

Nas redes sociais, a cantora agradeceu aos fãs pela presença e explicou a decisão de terminar a apresentação cerca de 40 minutos antes.

“Foi com muita dor no coração que tiver de acabar com o trio antes da hora. O sol estava muito forte. Tinha muita gente passando mal com o calor. Então, foi por isso que tive que acabar antes. Me desculpem do fundo do coração. Vocês sabem que sou do fervo. Mas, pela segurança e integridade de todos, optei por terminar antes, nem foi tão antes assim, foi um pouco. Mas muito obrigada”, disse a artista em um vídeo.